Андрей Шевченко: «Время Месси уходит, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал ЧМ»

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Андрей Шевченко похвалил Килиана Мбаппе

«Франция – сильная и сбалансированная команда. Мбаппе – очень сильный игрок.

Время Месси начинает уходить, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал чемпионат мира.

Нас ждет захватывающая и интересная игра (в финале ЧМ-2022 – прим.)», – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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