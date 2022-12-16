Андрей Шевченко: «Время Месси уходит, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал ЧМ»

похвалил .

« – сильная и сбалансированная команда. Мбаппе – очень сильный игрок.

Время Месси начинает уходить, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал чемпионат мира.

Нас ждет захватывающая и интересная игра (в финале ЧМ-2022 – прим.)», – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ