Андрей Шевченко: «Время Месси уходит, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал ЧМ»
Андрей Шевченко похвалил Килиана Мбаппе.
«Франция – сильная и сбалансированная команда. Мбаппе – очень сильный игрок.
Время Месси начинает уходить, а Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выигрывал чемпионат мира.
Нас ждет захватывающая и интересная игра (в финале ЧМ-2022 – прим.)», – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.
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