Фабио Капелло: «Месси ходил пешком в первых матчах ЧМ, но против Хорватии восхитил. Мбаппе – это чистая мощь, скорость и голы»
Фабио Капелло высказался о Лионеле Месси и Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.
– Нас ждет большой финал – Аргентина против Франции. Чего вы ждете от этой игры?
– Это не только Аргентина против Франции, но еще и Месси против Мбаппе.
В первых матчах Лео ходил пешком, но своей игрой против Хорватии он меня восхитил. Это был Месси времен «Барселоны». А у Килиана Мбаппе есть все – это чистая мощь, скорость и голы.
Я жду интересного финала, в котором будет несколько голов. Не исключаю, что все решится в экстратаймах или в серии пенальти, – сказал бывший тренер «Милана» и «Реала».
Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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