Фабио Капелло: «Месси ходил пешком в первых матчах ЧМ, но против Хорватии восхитил. Мбаппе – это чистая мощь, скорость и голы»

Фабио Капелло высказался о и перед финалом ЧМ-2022.

– Нас ждет большой финал – против Франции. Чего вы ждете от этой игры?

– Это не только Аргентина против Франции, но еще и Месси против Мбаппе.

В первых матчах Лео ходил пешком, но своей игрой против он меня восхитил. Это был Месси времен «Барселоны». А у Килиана Мбаппе есть все – это чистая мощь, скорость и голы.

Я жду интересного финала, в котором будет несколько голов. Не исключаю, что все решится в экстратаймах или в серии пенальти, – сказал бывший тренер «Милана» и «Реала».

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ