Невилл считает лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, а не Мбаппе: «Килиан играет за куда более сильную команду»

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Гари Невилл объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2022.

«Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду. Думаю, Мбаппе окружен отличными игроками.

Поймите меня правильно, у Месси партнеры тоже вполне хорошего уровня. Я сделал фото по окончании матча Аргентина – Хорватия, и там 10 игроков Аргентины сгрудились за пределами штрафной площади, а Месси стоял отдельно от них. Эта картина весьма характеризует Аргентину», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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