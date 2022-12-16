Невилл считает лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, а не Мбаппе: «Килиан играет за куда более сильную команду»

объяснил, почему считает лучшим игроком .

«Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду. Думаю, Мбаппе окружен отличными игроками.

Поймите меня правильно, у Месси партнеры тоже вполне хорошего уровня. Я сделал фото по окончании матча – Хорватия, и там 10 игроков Аргентины сгрудились за пределами штрафной площади, а Месси стоял отдельно от них. Эта картина весьма характеризует Аргентину», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ