Невилл считает лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, а не Мбаппе: «Килиан играет за куда более сильную команду»
Гари Невилл объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2022.
«Я бы выбрал Месси, потому что Мбаппе играет за куда более сильную команду. Думаю, Мбаппе окружен отличными игроками.
Поймите меня правильно, у Месси партнеры тоже вполне хорошего уровня. Я сделал фото по окончании матча Аргентина – Хорватия, и там 10 игроков Аргентины сгрудились за пределами штрафной площади, а Месси стоял отдельно от них. Эта картина весьма характеризует Аргентину», – сказал экс-защитник сборной Англии.
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