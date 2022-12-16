Валенсия желает Месси выиграть ЧМ-2022: «Лео – эталон. Все должны стремиться к такой трудовой этике, скромности, игре»

Экс-хавбек сборной Эквадора Антонио Валенсия призвал равняться на форварда .

«Я хочу, чтобы победила в финале – из-за Месси, из-за всего, чего он добился в течение карьеры. Каждый должен стремиться к такой же трудовой этике, к такой же скромности, к такой же игре. Месси – эталон.

Этот Месси действительно хочет выиграть чемпионат мира. Он сосредоточен на этой задаче. У него есть прекрасная возможность», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ