Валенсия желает Месси выиграть ЧМ-2022: «Лео – эталон. Все должны стремиться к такой трудовой этике, скромности, игре»

Теги ПСЖ Антонио Валенсия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-хавбек сборной Эквадора Антонио Валенсия призвал равняться на форварда Лионеля Месси.

«Я хочу, чтобы Аргентина победила в финале ЧМ-2022 – из-за Месси, из-за всего, чего он добился в течение карьеры. Каждый должен стремиться к такой же трудовой этике, к такой же скромности, к такой же игре. Месси – эталон.

Этот Месси действительно хочет выиграть чемпионат мира. Он сосредоточен на этой задаче. У него есть прекрасная возможность», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные