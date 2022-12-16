Адиль Рами: «Эта Аргентина мне не нравится. Они играют нечестно, очень агрессивно, со злобой. Франция победит, думаю»

Адиль Рами поделился мыслями о матче Франции и Аргентины в финале .

«Это будет стресс. Нас ждет по-настоящему стрессовая игра. Я бы хотел сказать [что Франция точно победит]. Я бы хотел это сказать, но предпочту остаться скромным и осторожным.

Мне не нравится эта сборная Аргентины. Мне очень нравится . В этом игроке мне нравится все. Это легенда, один из лучших футболистов всех времен. Мне повезло играть против него в Испании.

Но то, как ведет себя на этом чемпионате мира... Они играют очень агрессивно, со злобой и действуют нечестно. Считаю, на поле они подают не лучший пример.

Не хочу указывать на отдельных игроков, но, например, Паредес. Конечно, можно сказать, что мне просто не нравятся все люди, связанные с «ПСЖ», потому что я был в «Марселе». « » – это не враг, а противник. И мне не нравится поведение Паредеса.

Думаю, Франция победит. У нас было много проблем и травм, особенно если говорить о братьях Эрнандесах. Слишком многое стояло на нашем пути. Наши игроки выкладываются на полную, и это не напрасно», – сказал бывший игрок сборной , ставший чемпионом мира в 2018 году, и сейчас выступающий за «Труа».

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.

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