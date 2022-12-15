Невилл о лучшем в истории: «Предпочитаю Роналду, хотя Месси дважды уничтожил мой «МЮ» в финале ЛЧ. ЧМ не закроет тему»

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Гари Невилл считает, что от исхода финала ЧМ-2022 не зависит статус Лионеля Месси.

«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле, Криштиану Роналду могут сказать: «Все, тема [о лучшем в истории] закрыта».

Но я не думаю, что воскресный матч должен определять карьеру. При этом я считаю, что достижение Марадоны в 1986-м всегда будет нависать над Месси и Аргентиной. Если Месси победит, у этих ситуаций будет много общего.

Но мое мнение не изменится. Исходя из того, чего он добился, я считаю его одним из величайших в истории, но это вопрос предпочтений.

Я предпочитаю Криштиану Роналду, а не Месси, понимая при этом, что, конечно, Месси дважды уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов, а на нынешнем турнире у него были волшебные моменты. Но все упирается в то, как люди смотрят на футбол.

Если Аргентина проиграет Франции, то у нас не возникнет вдруг причин говорить, что Месси точно не лучший игрок. Если вы верили в него как в величайшего в истории, то вам и дальше стоит придерживаться своего мнения», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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