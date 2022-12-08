Роналду не подпишет контракт с новым клубом до завершения ЧМ-2022. Он ждет вариантов в Европе
Криштиану Роналду примет решение о своем будущем после ЧМ-2022.
По информации Фабрицио Романо, нападающий сборной Португалии не подпишет контракт с новым клубом до окончания турнира.
Предложение «Аль-Насра» о контракте до 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год остается в силе, однако Роналду ждет предложений от европейских клубов.
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