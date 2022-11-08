Боссы «МЮ» считают, что без Роналду позиции тен Хага усилятся. Форвард может уйти в «Спортинг» зимой

может вернуться в «Спортинг» зимой.

В ожидают, что 37-летний нападающий сменит команду зимой. За счет этого руководство клуба хочет усилить позиции Эрика тен Хага и обеспечить спокойствие в раздевалке, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

«Манчестер Юнайтед» уже ищет нападающего, который заменит Роналду в составе команды. Сообщалось, что клуб заинтересован в форварде «Баварии» Эрике-Максиме Шупо-Мотинге.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Роналду является переход в .

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.