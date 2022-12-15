Глава «Аль-Насра» на вопрос, когда приедет Роналду: «Кто это?»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ахахаха Футбол

Глава совета директоров «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду.

У руководителя состоялся разговор с журналистом, поинтересовавшимся, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда.

– Где же Роналду?

– Кто такой Роналду?

– Вы не знаете Роналду?

– Нет, не знаю, – сказал Мусли Аль-Муаммар.

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