Глава совета директоров «Аль-Насра» высказался о .

У руководителя состоялся разговор с журналистом, поинтересовавшимся, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда.

– Где же Роналду?

– Кто такой Роналду?

– Вы не знаете Роналду?

– Нет, не знаю, – сказал Мусли Аль-Муаммар.

У Роналду есть предложение только от «Аль-Насра». Форвард еще не дал согласия на переход

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ