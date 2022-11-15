Шансов на трансфер Роналду в «Спортинг» зимой нет. Он не подходит Амориму

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сможет перейти в «Спортинг» зимой.

«Я в очередной раз пытался узнать, есть ли шансы, что «Спортинг» подпишет Роналду. Ответ остается прежним: нет ни единого шанса на зимний трансфер.

И Криштиану не вписывается в проект Рубена Аморима, главного тренера «Спортинга», – сказал журналист Педру Сепульведа.

Роналду – выпускник академии «Спортинга», он играл за клуб до 2003 года.

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