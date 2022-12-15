Оливье Жиру: «Месси – невероятный игрок, но мы не позволим ему наслаждаться лучшим вечером в жизни. Сделаем все, чтобы остановить его»

высказался о предстоящем матче с Аргентиной в финале .

«Месси – невероятный игрок. Но мы не собираемся позволять ему наслаждаться лучшим вечером, которая может быть в его жизни. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить его.

В этой команде есть не только Месси. У них есть отличные игроки, которые тоже работают на команду. Вот почему они так сильны», – сказал нападающий сборной .

Матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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