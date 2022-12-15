рассказал о диалоге с Оливье Жиру во время полуфинала .

проиграла в Катаре со счетом 0:2.

«Их нападающий, , преследовал меня по всему полю. Я сказал ему: «Да остановись же ты!» Он ответил, что ему велели играть со мной весь матч.

Нам очень горько, что мы не смогли сделать больше. Франция позволила нам владеть инициативой с самого начала, так что, думаю, это комплимент.

К сожалению, было тяжело после глупого пропущенного раннего гола, и нам пришлось играть по их правилам, в их темпе.

Может быть, оглянувшись назад, мы поймем чего достигли, но сейчас это в основном горечь. Это особенно больно, ведь успех был так близко», – сказал хавбек «Фиорентины» в интервью NOS.

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