Софьян Амрабат: «Жиру преследовал меня по всему полю. Я сказал ему: «Да остановись же ты!» Он ответил, что ему велели играть со мной весь матч»

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Софьян Амрабат рассказал о диалоге с Оливье Жиру во время полуфинала ЧМ-2022.

Сборная Марокко проиграла Франции в Катаре со счетом 0:2.

«Их нападающий, Оливье Жиру, преследовал меня по всему полю. Я сказал ему: «Да остановись же ты!» Он ответил, что ему велели играть со мной весь матч.

Нам очень горько, что мы не смогли сделать больше. Франция позволила нам владеть инициативой с самого начала, так что, думаю, это комплимент.

К сожалению, было тяжело после глупого пропущенного раннего гола, и нам пришлось играть по их правилам, в их темпе.

Может быть, оглянувшись назад, мы поймем чего достигли, но сейчас это в основном горечь. Это особенно больно, ведь успех был так близко», – сказал хавбек «Фиорентины» в интервью NOS.

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