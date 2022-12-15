Тео Эрнандес: «Месси не страшен, но Аргентина – невероятная команда, и Франции придется выложиться по максимуму»

Тео Эрнандес поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.

В полуфинале турнира в Катаре Франция обыграла со счетом 2:0. Защитник «Милана» забил победный гол.

«Невероятный вечер, мы знали, что это будет сложный матч, Марокко – невероятная команда. Но мы победили и теперь должны думать о финале.

У нас был невероятный месяц, и мы так много работали, чтобы достичь этого, теперь нам нужно восстановиться, чтобы быть на 100% готовыми в воскресенье.

Страшен ли Месси? Нет, но мы знаем, что – невероятная команда, и нам придется выложиться по максимуму», – сказал 25-летний защитник.

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