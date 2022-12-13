Ибрагимович о ЧМ-2022: «Думаю, Месси поднимет трофей, это уже предначертано»

Теги ПСЖ Милан Златан Ибрагимович Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Златан Ибрагимович считает, что Лионель Месси станет победителем ЧМ-2022.

«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано», – сказал нападающий «Милана».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Хорватией. Матч состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные