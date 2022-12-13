Ибрагимович о ЧМ-2022: «Думаю, Месси поднимет трофей, это уже предначертано»
Златан Ибрагимович считает, что Лионель Месси станет победителем ЧМ-2022.
«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано», – сказал нападающий «Милана».
В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Хорватией. Матч состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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