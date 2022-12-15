Анзор Кавазашвили: «В РПЛ ноль российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе. В России серый футбол»

Теги премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Министерство спорта России Футбол

Анзор Кавазашвили заявил, что в Мир РПЛ нет российских игроков, способных заиграть в Европе. 

«Пока не создадут круглый стол Министерства спорта России с выдающимися футболистами, ветеранами, которые могут могут говорить и знают, что такое футбол, ничего не изменится. Нас, заслуженных футболистов, не пригласят, потому что мы говорим правду. В исполкоме люди не спорят, а со всем соглашаются.

Если ты хочешь достигать успеха, ты должен работать на перспективу: за два или три года ты не ничего не достигнешь, нужно работать вдолгую, иначе ничего не изменится. Наш футбол будет стоять на месте.

В РПЛ ноль футболистов с российскими паспортами, которые смогут заиграть в Европе — ни одного нет таких из россиян. В России серый футбол», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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