Анзор Кавазашвили: «В РПЛ ноль российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе. В России серый футбол»

заявил, что в Мир нет российских игроков, способных заиграть в Европе.

«Пока не создадут круглый стол спорта России с выдающимися футболистами, ветеранами, которые могут могут говорить и знают, что такое футбол, ничего не изменится. Нас, заслуженных футболистов, не пригласят, потому что мы говорим правду. В исполкоме люди не спорят, а со всем соглашаются.

Если ты хочешь достигать успеха, ты должен работать на перспективу: за два или три года ты не ничего не достигнешь, нужно работать вдолгую, иначе ничего не изменится. Наш футбол будет стоять на месте.

В РПЛ ноль футболистов с российскими паспортами, которые смогут заиграть в Европе — ни одного нет таких из россиян. В России серый футбол», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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