Генсек РФС об ужесточении лимита: «Не видим необходимости в пересмотре формулы. В 13 клубах РПЛ количество россиян в старте в среднем превышает число иностранцев»

РФС против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

Сообщалось, что Министерство спорта России и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров, правительство не устраивает качество иностранцев в Мир .

«С сезона-2022/23 мы смягчили лимит, но в тоже время обязали клубы включать в заявку 12 воспитанников российских академий, 4 из которых должны быть выпускниками непосредственно клубной академии. Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, повысить уровень конкуренции за место в составе, а с другой стимулировать клубы развивать свои академии.

Соглашение с Минспортом предусматривает оценку эффективности данного регулирования раз в два года, поэтому выводы будем делать по окончании сезона-2023/24, при этом данные по итогам первой половины этого сезона говорят об эффективности нашего подхода. Новая формула лимита не привела к сокращению числа россиян на поле, чего многие опасались.

Мы наблюдаем снижение среднего возраста россиян до 24,6 лет в 13 клубах, которые участвовали в РПЛ в прошлом сезоне и в этом, а игровое время российских игроков до 23 лет в этих клубах возросло на 5% (с 22,1% до 27,0%).

В целом в 13 командах РПЛ количество россиян в старте в среднем превышает число иностранцев, то есть клубы имеют возможность использовать больше легионеров, но не делают этого.

Мы понимаем, что такая статистика связана не только с лимитом, а с рядом факторов. Однако на сегодняшний день не видим никакой необходимости в пересмотре действующей формулы», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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