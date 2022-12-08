Кавазашвили о лимите: «В клубах РПЛ должно быть максимум 2-3 легионера. Они считают нас лохами и дураками»

высказался об ужесточении лимита в Мир РПЛ.

«В российских клубах максимум должно играть 2-3 легионера. При том, это должны быть самые сильные иностранные футболисты, которые играли в национальных командах своих стран, причем во всех возрастах.

Нам нужны только те легионеры, которые играли на олимпийских играх и чемпионате мира. Только таких футболистов нужно покупать, а не тех, которых мы берем и на них отстегиваем деньги друг другу.

Мы в России учим легионеров играть, а наши талантливые ребята в это время сидят в заднице и не могут играть в своих же клубах. Конечно, нужно ужесточать лимит, не более трех иностранцев должно быть в командах», – заявил бывший член комитета по этике РФС.

«Это будет вполне понятное решение для нашего футбола. Мы находимся под санкциями футбольных международных организаций. Конечно, мы будем сокращать легионеров, от которых толка в следующем сезоне не будет.

Вы посмотрите, что происходит, когда освободила легионеров в России от ответственности перед работодателями. Они все покинут нас после этого сезона без юридических проблем. Они считают нас лохами и дураками. Поэтому сокращение – необходимость сейчас», – добавил Кавазашвили в интервью Sport24.

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