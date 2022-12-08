Президент «Урала» о лимите: «В мировом футболе его нет, а в РПЛ меняют почти каждый год. Над нами уже весь мир смеется»
Григорий Иванов прокомментировал информацию об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта РФ и РФС обсуждают такой вариант. С текущего сезона в РПЛ действует лимит, при котором клуб вправе заявить до 13 иностранных игроков, но на поле могут одновременно выйти не более 8 легионеров.
«В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ еще год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.
Правительство не устраивает качество легионеров? У нас пока ничего не планируется. Что бразильцы в «Зените» или иностранцы в «Спартаке» плохие? В «Урале», я считаю, тоже хорошие легионеры.
Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введем новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеется!» – заявил президент «Урала».
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