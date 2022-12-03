Месси, Мбаппе, Бруну, Магуайр и Шченсны – в сборной группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored

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WhoScored огласил сборную лучших игроков группового этапа ЧМ-2022.

В сборную попали игроки с лучшей средней оценкой на турнире, сыгравшие не менее двух матчей.

Вратарь: Войчех Шченсны (Польша) – 8,22;

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко) – 7,51, Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,71, Харри Магуайр (Англия) – 7,43, Тео Эрнандес (Франция) – 7,98;

Полузащитники: Каземиро (Бразилия) – 7,89, Френки де Йонг (Нидерланды) – 7,75, Бруну Фернандеш (Португалия) – 8,36;

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция) – 7,73, Килиан Мбаппе (Франция) – 7,84, Лионель Месси (Аргентина) – 7,87.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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