Гризманн отдал 11 передач под удар – больше всех на ЧМ-2022. Месси – в топ-5 с 9 пасами
Антуан Гризманн сделал больше всех передач под удар на ЧМ-2022.
31-летний форвард 11 раз выводил своих партнеров по сборной Франции на ударные позиции.
В топ-5 вошли:
1. Антуан Гризманн (Франция) – 11 передач под удар
2. Душан Тадич (Сербия) – 10
3. Кристиан Эриксен (Дания) – 9
4. Тео Эрнандес (Франция) – 9
5. Лионель Месси (Аргентина) – 9.
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