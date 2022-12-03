Гризманн отдал 11 передач под удар – больше всех на ЧМ-2022. Месси – в топ-5 с 9 пасами

Антуан Гризманн сделал больше всех передач под удар на .

31-летний форвард 11 раз выводил своих партнеров по сборной на ударные позиции.

В топ-5 вошли:

1. (Франция) – 11 передач под удар

2. ( ) – 10

3. ( ) – 9

4. (Франция) – 9

5. ( ) – 9.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ