Гризманн отдал 11 передач под удар – больше всех на ЧМ-2022. Месси – в топ-5 с 9 пасами

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Антуан Гризманн сделал больше всех передач под удар на ЧМ-2022.

31-летний форвард 11 раз выводил своих партнеров по сборной Франции на ударные позиции.

В топ-5 вошли:

1. Антуан Гризманн (Франция) – 11 передач под удар

2. Душан Тадич (Сербия) – 10

3. Кристиан Эриксен (Дания) – 9

4. Тео Эрнандес (Франция) – 9

5. Лионель Месси (Аргентина) – 9.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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