Экс-арбитр Рамос заявил, что пенальти в ворота Хорватии не стоило назначать, так как контакт был неизбежен. С ним согласился Касильяс

Бывший судья Фелипе Рамос Рисо прокомментировал назначение пенальти в матче – .

Южноамериканская команда одержала победу со счетом 3:0 в полуфинале . Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, который итальянский судья Даниэле Орсато назначил за то, что голкипер Доминик Ливакович сбил форварда в штрафной площади.

«Важный момент, из-за которого не следовало назначать пенальти: правая нога вратаря всегда находится на земле, контакт неизбежен по инерции игры, [движения] мяча.

Подножки не было, контакт был неизбежен», – написал мексиканец.

С ним согласился : «Полностью согласен 👍», – ответил бывший вратарь сборной Испании.

Был ли пенальти, который забил Месси? Оказалось, не все согласны

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