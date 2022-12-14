Экс-арбитр Рамос заявил, что пенальти в ворота Хорватии не стоило назначать, так как контакт был неизбежен. С ним согласился Касильяс
Бывший судья Фелипе Рамос Рисо прокомментировал назначение пенальти в матче Аргентина – Хорватия.
Южноамериканская команда одержала победу со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022. Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, который итальянский судья Даниэле Орсато назначил за то, что голкипер Доминик Ливакович сбил форварда Хулиана Альвареса в штрафной площади.
«Важный момент, из-за которого не следовало назначать пенальти: правая нога вратаря всегда находится на земле, контакт неизбежен по инерции игры, [движения] мяча.
Подножки не было, контакт был неизбежен», – написал мексиканец.
С ним согласился Икер Касильяс: «Полностью согласен 👍», – ответил бывший вратарь сборной Испании.
Был ли пенальти, который забил Месси? Оказалось, не все согласны
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