Итурральде о матче Аргентина – Хорватия: «Явный пенальти. Альварес сыграл умно, Ливаковичу ничего иного не оставалось»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает справедливым пенальти в полуфинальном матче ЧМ-2022.

На 32-й минуте игры между сборными и Хорватии (3:0) Даниэле Орсато назначил одиннадцатиметровый за фол на .

«Явный пенальти. Ливакович пытается первым добраться до мяча, но аргентинец его опережает, и вратарь его сбивает.

Офсайда не было. Явный одиннадцатиметровый. Голкиперу ничего иного не оставалось, очень умно сыграл аргентинский игрок», – отметил бывший рефери.

«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

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