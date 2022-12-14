Властимил Петржела: «Кокорин – богом поцелованный игрок, русский Месси – так можно было бы сказать лет 10 назад. Сейчас это средний игрок, реализовавший 10% таланта»

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Властимил Петржела высказался о нереализованном потенциале Александра Кокорина.

«Кокорин – богом поцелованный игрок, русский Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет 10 назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, который реализовал лишь 10% своего таланта.

То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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