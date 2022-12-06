Кокорин сравнил «Зенит» и «Спартак»: «В Питере легионеры всегда на порядок сильнее, качественные тренеры. Только «Зенит» по всем показателям приближен к Европе»

Форвард сравнил «Зенит» со .

– «Зенит» – единственный клуб, который по всем показателям приближен к европейскому футболу. Там прекрасные болельщики. Там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча. Там нет минусов.

– Чем отличается «Спартак»?

– Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город.

– Какие минусы есть у ?

– Честно, не нахожу их, – сказал экс-нападающий сборной России в интервью YouTube-каналу Kolos.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ