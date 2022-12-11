Массажист Кокорина: «Любой российский клуб, в котором играл бы Саша, был бы на 25% сильнее»

Массажист Александра Кокорина не исключил, что форвард вернется играть в Россию.

Футболист сейчас играет на правах выступает за кипрский .

– Обычно если что-то случается, если что-то болит, Саша мне звонит. В последний раз у него болела задняя поверхность бедра, я ему рассказывал, что надо делать, но это было недели две назад. Если не ошибаюсь, после этого он еще гол забил.

– Что лучше для Кокорина в дальнейшем – возвращение в Италию или Кипр?

– Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там все устраивает – и ребята в команде, и то, как к нему относятся.

– Верите ли, что он еще поиграет в России?

– Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабраль, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало.

– Есть ли сейчас нападающие уровня Кокорина в России? Соболев, Сычевой?

– Да нет. Я видел, как Сычевой играет, но не знаю его. Такой удачливый парень. Соболев – хороший игрок, хотя звезд с неба не хватает, работяга. Но с такой техникой, такой скоростью и таким мышлением, как у Кокорина – таких нападающих еще нужно поискать, вы уж мне поверьте, – сказал .

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