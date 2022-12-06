Канчельскис – Кокорину: «Что можно сказать человеку, если он тупой? Я хотел, чтобы он развивался, а он не слушал и из маленького эгоиста превратился в большого»

грубо ответил .

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сказал о Кокорине: «Он бедняга, нищий, у него нет души. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Александр ответил: «Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие». После чего Канчельскис заявил: «Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Пускай закроет рот и не открывает его!» Сегодня форвард кипрского сказал: «Очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия».

«Мне платят за эфиры 2-3 тысячи? Никакие деньги никогда не получал и не получаю. Тем более за такие копейки никуда не пойду. От этих денег я богаче или беднее не стану.

Я зарабатываю сам и другим способом. Да и на футбольный «Дом-2», коим является один телеканал, не хожу. Может, это приснилось Кокорину, вот он и рассказывает.

Было дело, что я поднимал бокалы за Сашу, но мне хотелось лишь того, чтобы человек развивался в футболе. А если Кокорин глупый и не хотел этого слушать, то он из маленького эгоиста превратился в большого.

Все говорили Саше бежать в другую страну, в другой чемпионат. Все это было сделано от души, по-человечески. Ну что можно сказать этому человеку, если он тупой? Пускай и дальше сказки рассказывает», – сказал Канчельскис.

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