Правозащитники недовольны ФИФА: «Обеление серьезных правонарушений в отношении рабочих-мигрантов в Катаре является мировым позором и зловещей тактикой»

Правозащитные организации недовольны работой в сфере защиты прав человека на ЧМ в Катаре.

Представители Коалиции за права мигрантов, в которую входят правозащитные организации Amesty International, Human Rights Watch, FairSquare и Equidem, высказались о ситуации с рабочими-мигрантами в Катаре. По неофициальны данным, на объектах турнира погибли до 6500 человек, по официальным – 400-500.

В 2018 году Катар создал Фонд поддержки и страхования работников, который, по словам властей, предоставил пострадавшим более 350 миллионов долларов, в первую очередь для решения проблемы с задержкой или невыплатой заработной платы.

ФИФА также объявила о создании Фонда наследия, финансируемого за счет процента коммерческих доходов, полученных от чемпионата мира, который включает создание «центра передового опыта в сфере труда», призванного помочь «обмениваться передовым опытом в вопросах труда и поддерживать соблюдение руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека при проведении турниров ФИФА».

«Вопиющее обеление ФИФА серьезных правонарушений в отношении рабочих-мигрантов в Катаре является одновременно мировым позором и зловещей тактикой, направленной на то, чтобы избежать своей ответственности по выплате компенсаций тысячам работников, которые столкнулись с жестоким обращением, и семьям тех, кто погиб, чтобы сделать этот чемпионат мира возможным.

ФИФА продолжает получать миллиарды долларов дохода, но не предлагает ни цента семьям погибших рабочих-мигрантов или тем работникам, которых обманом лишили зарплаты», – сказала Тирана Хассан, исполняющая обязанности исполнительного директора Human Rights Watch.

В заявлении Коалиции за права мигрантов говорится, что Фонд поддержки и страхования работников «в настоящее время функционирует не для того, чтобы предоставлять значимую компенсацию, связанную со смертями, травмами и хищениями заработной платы в течение десятилетия до создания Фонда в 2020 году.

Власти Катара также не предоставили подробностей о заявленных 350 миллионах долларов, возмещенных трудящимся-мигрантам за кражу заработной платы, несмотря на неоднократные запросы Human Rights Watch и Amnesty International.

Кроме того, исследования также показали, что доступ жертв к существующим механизмам компенсации изобилует препятствиями, выплаты ограничены, и что работникам или их семьям практически невозможно подать заявление после того, как они вернулись в свои родные страны».

Коалиция также утверждает, что создание Фонда наследия ФИФА никак не указывает на выплату компенсаций пострадавшим рабочим, и заявляет, что центр передового опыта в сфере труда должен предоставлять «доступ к средствам правовой защиты» в вопросах, касающихся условий труда, поскольку это один из руководящих принципов ООН.

«Работники чемпионата мира и их родственники обращаются к нам с требованием компенсации за невыплаченную заработную плату, расходы на услуги посредников по найму и другой ущерб, включая смерть», – сказал Мустафа Кадри, главный исполнительный директор Equidem.

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