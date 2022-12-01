«Нужно переосмыслить устаревшую концепцию политического нейтралитета, чтобы защитить всеобщие права и ценности». Директор FIFPro о международном футболе на форуме Совета Европы

Директор FIFPro по международным связям выступил на форуме Совета Европы.

«Международному футболу необходимо пересмотреть свою устаревшую концепцию политического нейтралитета, чтобы защитить всеобщие права и ценности.

Говоря о свободе слова, за последние пару недель мы убедились, что речь идет не только об основополагающем праве, но и об управлении в нашем виде спорта.

Когда дело доходит до правил и предписаний, которые влияют на спортсменов, те же самые спортсмены не всегда участвуют в принятии решений. Пришло время дать игрокам высказаться, когда дело доходит до этих проблем – в конце концов, это касается непосредственно их.

В настоящее время у нас есть активное поколение игроков как в мужском, так и в женском футболе, и им на смену приходит новое поколение, которое стремится внести свой вклад в то, что им близко. Как общество, мы не можем требовать от них активного участия в общественных делах, как и лишать их этого права.

Важно защищать права игроков, которые высказываются по различным вопросам, а также тех игроков, которые предпочитают этого не делать», – сказал Александер Билефельд.

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