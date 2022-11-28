Иранские болельщицы считают, что за ними следят спецслужбы на матчах ЧМ в Катаре. Ведется видеосъемка и наблюдение в бинокль

Болельщицы сборной Ирана утверждают, что на ЧМ-2022 за ними следят иранские спецслужбы.

Об этом сообщает The Athletic в своем материале со ссылкой на девушек, имена которых не называются из соображений безопасности.

Одна болельщица, уже не проживающая в Иране, заявила, что на матче Англии с иранской сборной (6:2) видела мужчину, который наблюдал за ней и другими женщинами и снимал их на видео. Другая болельщица сообщила, что на той же игре мужчина постоянно разглядывал в бинокль трибуны вместо того, чтобы наблюдать за футболом. Затем он перемещался по стадиону, возможно, для того, чтобы наблюдать за другими секторами. По мнению девушек, это сотрудники иранских спецслужб.

Ранее иранские активистки предупреждали о возможной слежке за женщинами со стороны спецслужб во время чемпионата мира в Катаре. В сентябре движение «Открытые стадионы», выступающее за права женщин в Иране, обратилось в ФИФА с письмом, призывающим исключить Иран из турнира и решить этот вопрос.

«Если не будет последствий для иранской футбольной федерации и ее руководства, мы опасаемся, что после окончания чемпионата мира Исламская Республика отомстит активисткам движения и футбольным болельщицам в целом», – говорится в письме.

Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи. В Катаре такого запрета нет, но многие иранки подозревают, что за ними следят, и опасаются возможных последствий.

Между футбольными федерациями Ирана и Катара действует договор о сотрудничестве, подписанный в 2017 году.

«В конечном счете, футбол должен быть для всех. Иранские женщины находятся в стране, где им разрешено посещать футбольные матчи, но их по-прежнему могут контролировать», – говорит исследователь по правам человека Эмма Уолли.

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