Администрация Макрона ответила на критику за посещение Катара: «Президенту важно поддержать сборную в том, что станет важным моментом для франко-марокканской дружбы»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Политика Эммануэль Макрон Футбол

В Елисейском дворце отреагировали на критику в адрес Эммануэля Макрона за посещение Катара.

Ранее стало известно, что президент Франции прилетит на полуфинальный матч ЧМ-2022 сборной своей страны против Марокко. Это стало причиной критики во Франции. Депутат Национального собрания Мануэль Бомпар и эколог Янник Жадо призывали Макрона не ехать в Катар, чтобы не оказывать стране политическую поддержку.

«Речь идет о поддержке «синих» в том, что станет важным моментом для французского спорта и франко-марокканской дружбы.

Для президента важно быть там, чтобы поддержать игроков сборной Франции», – заявили в администрации Макрона. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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