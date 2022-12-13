Администрация Макрона ответила на критику за посещение Катара: «Президенту важно поддержать сборную в том, что станет важным моментом для франко-марокканской дружбы»
В Елисейском дворце отреагировали на критику в адрес Эммануэля Макрона за посещение Катара.
Ранее стало известно, что президент Франции прилетит на полуфинальный матч ЧМ-2022 сборной своей страны против Марокко. Это стало причиной критики во Франции. Депутат Национального собрания Мануэль Бомпар и эколог Янник Жадо призывали Макрона не ехать в Катар, чтобы не оказывать стране политическую поддержку.
«Речь идет о поддержке «синих» в том, что станет важным моментом для французского спорта и франко-марокканской дружбы.
Для президента важно быть там, чтобы поддержать игроков сборной Франции», – заявили в администрации Макрона.
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