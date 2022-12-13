Тренер Марокко Реграги о критике стиля его команды: «Попрошу Инфантино добавлять очки при владении больше 60%»
Тренера сборной Марокко Валида Реграги возмущают те, кто критикуют игру его команды.
Завтра сборная Марокко сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2022.
«Мы сыграем так, как умеем. Удивительно, как это владение мячом отрывает вас от реальности. 70% владения и всего два удара. Эти ожидаемые голы – то же самое. «Мы должны были победить, ведь у нас 4 ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать. Вот и все.
Я уже был на этом месте. Пеп Гвардиола сводил меня с ума. Конечно, ты будешь владеть мячом, когда у тебя в составе де Брюйне и Бернарду Силва. Конечно, мяч будет у тебя.
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Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас – уже 12%», – сказал Реграги.
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