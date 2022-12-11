Макрон прилетит в Катар на полуфинал ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал с участием сборной Франции.

Об этом рассказал депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли.

«Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного. Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека.

Но турнир проходит там, пути назад нет. Президент поддержит сборную Франции, в этом нет ничего такого», – сказал Джакобелли.

сыграет с в полуфинале ЧМ-2022. Матч состоится 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ