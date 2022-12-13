Тренер Марокко Реграги: «Хотим выйти в финал и выиграть его. Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки»

перед полуфиналом с Францией заявил, что Марокко хочет выиграть ЧМ-2022.

«Мы хотим выйти в финал и выиграть его. Мы готовы на все ради этой цели. Завтра мы сыграем с невероятной энергией. Мы не собираемся говорить, что довольны выходом в полуфинал. Это, возможно, единственный наш шанс победить на чемпионате мира. Мы не устали. Завтра мы будем много бегать.

У меня двойное гражданство. Сыграть с Францией – это честь и удовольствие, но речь только о футболе. Если бы на месте была Бразилия, я бы все равно хотел пройти дальше. Меня интересуют только победы. Мы сыграем с лучшей командой мира.

Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки. Если бы мы были счастливы из-за выхода в полуфинал, я не был бы рад. Я хочу, чтобы мы сыграли в финале. Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно. Если это будет не так, нам будет сложно», – сказал тренер сборной Марокко.

Завтра Марокко сыграет с Францией в полуфинале . Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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