Дидье Дешам: «У Гризманна характер великого игрока, он уже 10 лет на топ-уровне. Ему одинаково приятно сделать отбор и отдать пас»

восхищен игрой на ЧМ-2022.

– Как вы оцениваете турнир, который проводит Антуан Гризманн?

– Антуан очень хорош. Он из тех игроков, которые способны менять лицо команды. Он дает большой объем и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу.

Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает.

Он уже 10 лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него характер великого игрока: он всегда рядом, когда в нем нуждаются, – сказал тренер сборной Франции перед игрой с в полуфинале .

Победа Франции над Англией была бы немыслима без Гризманна. Даже Брэд Питт кайфует от его игры

Давайте насладимся Гризманном. Он склеивает Францию и пашет вообще везде

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ