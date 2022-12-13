Тренер Марокко Реграги: «Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Ашраф – чемпион, так что я не беспокоюсь»
Тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о Килиане Мбаппе.
«Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Никакого персонального плана не будет. К сожалению, в сборной Франции есть не только он. Уровень игры Гризманна между линиями... Но Хакими – настоящий чемпион, так что я не беспокоюсь», – сказал Реграги.
Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах ЧМ-2022.
Завтра Марокко сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2022. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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