Тен Хаг о Магуайре: «Он плохо играл за «МЮ», за Англию – почти всегда хорошо. Ждем от него этот уровень. Шанс будет»

Тренер Эрик тен Хаг высказался о защитнике .

– Вы рассмотрите вариант с продажей Магуайра?

– Только если он сам больше не захочет здесь быть. Я доволен им. Могу лишь его поддержать. Очевидно, что он достаточно хорош для того, чтобы играть на высочайшем уровне. От него зависит, покажет ли он эту уверенность на поле. Пока он не демонстрировал ее во всех матчах. Был период, когда он плохо играл за «Манчестер Юнайтед». Конечно, начались сложности. За сборную он почти всегда играет хорошо.

Мы хотим, чтобы он перенес этот уровень в матчи за «Манчестер Юнайтед». Мы с командой ждем этого от него. Если у Харри получится, он станет отличным игроком для нас.

Считаю, он очень хорошо провел чемпионат мира. Он очень стабильно играл. Когда он действует с такой уверенностью, то становится важнейшим игроком для нас. Этого мы и ждем. Этого Харри ждет и от самого себя. Все зависит от него. Уверен, у него есть потенциал для того, чтобы играть в нашем стиле и вписаться в нашу систему.

Есть законы игры на топ-уровне. Нужно пользоваться шансом. Шанс показать себя у него будет. Он сыграет, когда вернется, – сказал тен Хаг.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ