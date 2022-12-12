Тен Хаг о Рэшфорде: «Он похож на Мбаппе по типажу. На этой позиции почти нет игроков лучше него в мире»

Эрик тен Хаг отметил прогресс .

«С самого начала я распознал в нем огромный потенциал. А теперь, чтобы его раскрыть, Маркус располагается за спиной у защитников и тогда в мире практически нет игроков лучше него, я считаю.

В данный момент есть Мбаппе, похожий на него по типажу. Но когда Рэшфорд выходит на эту позицию, он великолепен, и становится видно, что он стал заметно лучше в игре без мяча», – сказал главный тренер .

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