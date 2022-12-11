Невилл о поражении Англии: «Считал Францию фаворитом, но во 2-м тайме мы играли лучше. Упущенная возможность»

высказался о поражении сборной от в 1/4 финала (1:2).

Это чувство приходит каждые четыре года. Подавленное состояние, похожее на легкое похмелье – вот что чувствуешь утром после того, как твоя команда вылетает из турнира.

Я думаю, матч получился и вправду неплохим. До матча я считал Францию фаворитом, думал, что у них лучше команда и состав, но на самом деле по ходу игры мы сделали больше, чем просто сравнялись с ними.

Во втором тайме мне казалось, что мы играем лучше, а в первом тайме соперник был хорош лишь временами. Мы играли небрежно, но я определенно думаю, что это упущенная возможность. И я не хочу показаться грубым, но игроки и Гарет [Саутгейт] будут чувствовать себя именно так, учитывая, какую работу нужно проделать, чтобы добраться до этой стадии турнира, и зная, что это случается только раз в четыре года.

Англия будет думать, что это была огромная упущенная возможность. Наутро после матча я уверен в этом даже больше, чем накануне вечером – просто потому что это был тот самый момент, и неизвестно, когда это случится снова», – сказал бывший игрок и сборной Англии.

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