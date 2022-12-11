Магуайр о вылете Англии с ЧМ: «Опустошен. Особая благодарность Саутгейту и фанатам, которые продолжали верить в меня»
Харри Магуайр высказался после вылета сборной Англии с ЧМ-2022.
Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.
«Больно после вчерашнего вечера. Я абсолютно опустошен. Особая благодарность Гарету [Саутгейту] и вам, прекрасные фанаты, за то, что продолжали верить в меня.
Я люблю мою страну. Надеюсь, мы заставили вас гордиться», – написал защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
Твиттер сборной Англии отреагировал на эту публикацию: «Мы гордимся тобой, Харри ❤️».
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