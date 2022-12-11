Магуайр о вылете Англии с ЧМ: «Опустошен. Особая благодарность Саутгейту и фанатам, которые продолжали верить в меня»

высказался после вылета сборной Англии с .

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

«Больно после вчерашнего вечера. Я абсолютно опустошен. Особая благодарность Гарету [Саутгейту] и вам, прекрасные фанаты, за то, что продолжали верить в меня.

Я люблю мою страну. Надеюсь, мы заставили вас гордиться», – написал защитник сборной и .

Твиттер сборной Англии отреагировал на эту публикацию: «Мы гордимся тобой, Харри ❤️».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ