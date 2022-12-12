«Разнеси всех, король». Рэшфорд пожелал Мбаппе удачи на ЧМ-2022

Маркус Рэшфорд назвал «королем».

Нападающий сборной Англии опубликовал запись в инстаграме после вылета с . В 1/4 финала англичане проиграли (1:2).

Форвард французов в комментариях поддержал Рэшфорда, опубликовав сердечко.

«Удачи в оставшейся части турнира, брат. Разнеси всех, король», – ответил игрок футболисту .

Франция 14 декабря сыграет с Марокко в полуфинале чемпионата мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ