«Разнеси всех, король». Рэшфорд пожелал Мбаппе удачи на ЧМ-2022

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 соцсети Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд назвал Килиана Мбаппе «королем».

Нападающий сборной Англии опубликовал запись в инстаграме после вылета с ЧМ-2022. В 1/4 финала англичане проиграли Франции (1:2).

Форвард французов в комментариях поддержал Рэшфорда, опубликовав сердечко.

«Удачи в оставшейся части турнира, брат. Разнеси всех, король», – ответил игрок «Манчестер Юнайтед» футболисту «ПСЖ».

Франция 14 декабря сыграет с Марокко в полуфинале чемпионата мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные