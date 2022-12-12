«Разнеси всех, король». Рэшфорд пожелал Мбаппе удачи на ЧМ-2022
Маркус Рэшфорд назвал Килиана Мбаппе «королем».
Нападающий сборной Англии опубликовал запись в инстаграме после вылета с ЧМ-2022. В 1/4 финала англичане проиграли Франции (1:2).
Форвард французов в комментариях поддержал Рэшфорда, опубликовав сердечко.
«Удачи в оставшейся части турнира, брат. Разнеси всех, король», – ответил игрок «Манчестер Юнайтед» футболисту «ПСЖ».
Франция 14 декабря сыграет с Марокко в полуфинале чемпионата мира.
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