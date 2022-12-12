Бекхэм о вылете Англии с ЧМ-2022: «Этой командой можно гордиться, уходим с высоко поднятой головой. Кейн – настоящий лидер»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм ЧМ-2022 Харри Кейн соцсети Футбол

Дэвид Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.

«Наши ребята будут продолжать расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, Гарет [Саутгейт], тренерский штаб и все наши болельщики могут гордиться этой командой.

Нужно быть настоящим лидером, чтобы выйти вперед в такие моменты, и именно это сделал наш капитан [Харри Кейн]. В следующий раз все закончится иначе. Мы уходим с высоко поднятой головой», – написал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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