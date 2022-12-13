Де Поль перед Хорватией: «Для вас, для нас, для нашей страны. Будем еще сплоченнее, чем когда-либо!»

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Родриго де Поль эмоционально высказался перед игрой Аргентины и Хорватии.

Сегодня команды сыграют в полуфинале ЧМ-2022.

«Для вас, для нас, для нашей страны. Будем еще сплоченнее, чем когда-либо!» – написал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико».

Матч Аргентины и Хорватии начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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