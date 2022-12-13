Де Поль перед Хорватией: «Для вас, для нас, для нашей страны. Будем еще сплоченнее, чем когда-либо!»

Родриго де Поль эмоционально высказался перед игрой Аргентины и Хорватии.

Сегодня команды сыграют в полуфинале .

«Для вас, для нас, для нашей страны. Будем еще сплоченнее, чем когда-либо!» – написал полузащитник сборной Аргентины и .

Матч Аргентины и начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ