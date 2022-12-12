Скаут Хорватии: «Модрич – лучший хавбек XXI века. Почти ни у кого нет такого футбольного интеллекта»

Экс-защитник сборной Хорватии Никола Еркан назвал лучшим хавбеком XXI века.

«Он отличается от Месси, но и Хорватия, и зависят от этих футболистов. При этом я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник этого века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.

Я бы попросил продлить с ним контракт еще на год», – сказал скаут хорватской сборной.

Месси и Модрич впервые встретились 16 лет назад: Лука дебютировал за Хорватию, а Лео сделал 1+1

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