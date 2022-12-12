В защитника Аргентины Молину бросили ручку со скамейки Нидерландов во время потасовки, начатой Паредесом
Со скамейки Нидерландов бросили ручку в игрока сборной Аргентины в игре 1/4 финала ЧМ.
После грубого подката под защитника сборной Нидерландов Натана Аке полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес сильно пнул мяч в скамейку запасных соперника – он попал в кресло, на котором никто не сидел. После этого на поле началась потасовка.
В ходе выяснения отношений кто-то со скамейки сборной Нидерландов бросил ручку в сторону защитника сборной Аргентины Науэля Молины. Неизвестно, кто именно это сделал.
Напомним, что по итогам игры Аргентины и Нидерландов ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении обеих сборных.
Фото: REUTERS/Carl Recine
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