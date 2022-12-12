Лука Модрич: «Перед ЧМ я сказал в раздевалке «Реала»: «Остерегайтесь Хорватию». Против Аргентины постараемся провести лучший матч в жизни»

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Лука Модрич высказался о сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ-2022.

«Аргентина – это топ-команда. Мы постараемся провести лучший матч турнира, лучший матч в нашей жизни. Надеюсь, этого хватит, чтобы пройти в финал.

Перед отъездом на чемпионат мира мы в раздевалке «Реала» болтали, и я сказал им: «Остерегайтесь Хорватию». Я видел, что у нашей сборной есть опыт, а молодые игроки добавили ей мастерства и энергии.

То, что мы снова вышли в полуфинал, впечатляет. Наша сборная творит невероятные вещи. Я верил, что мы способны на что-то. Здорово, что спустя четыре года мы снова сыграем в полуфинале», – сказал полузащитник сборной Хорватии и «Реала».

Хорватия и Аргентина сыграют завтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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