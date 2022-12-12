Скалони о Модриче: «Надо насладиться игрой против него, как против Левандовского. Кто любит футбол, тот хочет видеть таких игроков»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о хавбеке Хорватии Луке Модриче.

«Приятно видеть Модрича на поле, наблюдать за его игрой. Он для многих стал примером – как благодаря мастерству, так и благодаря поведению.

Надо насладиться игрой против него, как это было в случае с Левандовским. Тот, кто любит футбол, хочет видеть таких футболистов на поле», – сказал Скалони.

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