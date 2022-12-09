Хорхе Вальдано: «Видно, что Месси счастлив – он свободен. Аргентина нашла правильную экосистему»

Хорхе Вальдано поделился мнением об особенностях командной игры.

– Трудно ли интегрировать [в команду] звезду? Можно ли в этом смысле сравнивать Месси и Марадону?

– У каждого времени есть свои особенности. Пассарелле ( , бывший защитник сборной Аргентины – прим. Sports.ru) пришлось жить с Марадоной. Мы все знали, что их отношения испортились. По воле случая Пассарелла заболел, и с этого момента Диего стал править.

В создании команды есть много элементов, в том числе и удача. Карим Бензема сейчас является таким примером. Эта игра не перестает нас удивлять. Три дня назад мы говорили о Месси, на следующий день – о , через день – о .

Три звезды чемпионата мира играют за и не могут найти способ выиграть Лигу чемпионов. Назовите мне свою команду всех времен. Как я могу не включить Кройффа, Пеле, ... но вот вы записываете их и думаете: «А смогли бы они кого-нибудь обыграть»?

– А Аргентина?

– Мне кажется, что Аргентина нашла правильную экосистему. Я видел фотографию, похожую на фильм «Одиннадцать друзей Оушена»: игроки выходят из автобуса, Месси во главе, остальные за ним, по бокам.

Это имеет символическое значение, которое не нуждается в комментариях, но объясняет, что такое Аргентина. Видно, что Лео счастлив – он свободен.

Свободен благодаря команде и благодаря Кубку Америки в Бразилии в 2019 году. Для них, и прежде всего для Лео, есть «до» и «после». Он говорит о том, что, несмотря на поражение, было единство.

Что меня поразило, так это его слова о том, что он больше всего сожалеет, что не наслаждался эрой Гвардиолы еще сильнее. Как будто он хотел бы смаковать ее, зная, что это нечто особенное, – сказал бывший генеральный директор «Реала».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ