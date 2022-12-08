«Хочу видеть слезы Месси, финты Неймара и суматоху». Фред ждет полуфинал Бразилия – Аргентина
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред надеется на игру Бразилия – Аргентина на ЧМ-2022.
Команды могут встретиться в полуфинале, если 9 декабря первые одолеют Хорватию, а вторые – Нидерланды.
«Я хочу полуфинал Бразилия – Аргентина. Я хочу видеть смятение, суматоху, Неймара, прокидывающего мяч сопернику между ног, плачущего Месси», – сказал экс-хавбек сборной Бразилии в эфире TV Globo.
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