«Хочу видеть слезы Месси, финты Неймара и суматоху». Фред ждет полуфинал Бразилия – Аргентина

Полузащитник Фред надеется на игру Бразилия – Аргентина на .

Команды могут встретиться в полуфинале, если 9 декабря первые одолеют Хорватию, а вторые – Нидерланды.

«Я хочу полуфинал – . Я хочу видеть смятение, суматоху, , прокидывающего мяч сопернику между ног, плачущего Месси», – сказал экс-хавбек сборной Бразилии в эфире TV Globo.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ