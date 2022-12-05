Мората о ЧМ: «Был бы счастлив, если бы Роналду выиграл. Победе Месси или Неймара тоже не расстроился бы. Это отличные игроки»
Альваро Мората назвал троих игроков не из Испании, победе которых на ЧМ он был бы рад.
«Что я могу сказать о Месси? Все игроки моего поколения, получая вопрос о Месси или Роналду, скажут, что они великолепны. Мне еще очень нравится Неймар – глядя на его игру, получаешь удовольствие. Все, кто любят футбол, бросают свои дела, чтобы посмотреть на игру Месси, Криштиану или Неймара. Надеюсь, если мы встретимся с кем-то из них на турнире, у них будет плохой день.
Лично я был бы счастлив, если бы Криштиану выиграл чемпионат мира, потому что у него невероятная карьера. И я бы не расстроился, если бы чемпионат мира выиграли Месси или Неймар, так как это тоже отличные игроки. Но еще лучше будет, если все они поздравят с победой нас», – сказал нападающий сборной Испании и «Атлетико».
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