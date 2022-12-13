«Зениту» интересен Дивеев. Клуб сделает предложение, если они с ЦСКА не договорятся о контракте
«Зениту» интересен защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.
Как утверждает Metaratings.ru, клуб из Санкт-Петербурга пристально следит за ситуацией вокруг переговоров Дивеева и ЦСКА по новому контракту. Пока сторонам не удается согласовать личные условия нового соглашения.
В случае, если ЦСКА и Дивеев не смогут договориться, «Зенит» рассчитывает обратиться в московский клуб с предложением о выкупе игрока.
Срок контракта Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
В текущем розыгрыше Мир РПЛ 23-летний защитник провел 10 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.
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